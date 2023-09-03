Поезд сбил ребенка на железнодорожном переезде в Липецкой области

Поезд сбил ребенка на железнодорожном переезде в Липецкой области. Об этом говорится на сайте Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Трагедия с шестилетним мальчиком произошла 2 сентября на переезде между Усманью и Стрелецким хутором. «Произошло смертельное травмирование малолетнего мальчика, который следовал совместно со своим отцом. По предварительным данным, мальчик с папой на двух велосипедах осуществляли переезд железнодорожного пути с закрытым шлагбаумом», — говорится в сообщении.

Момент трагедии попал на видео.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.