Минобороны рассказало о правилах отпусков мобилизованных на СВО

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина опубликовала ответ Минобороны по поводу назначения отпусков мобилизованным на СВО. Скан копии она разместила у себя в Telegram-канале 2 сентября.

В ответе отмечается, что мобилизованным обязательно предоставляется отпуск не реже «одного раза в шесть месяцев продолжительностью не менее 14 суток без учета времени на проезд к месту проведения отпуска и обратно».

В Минобороны добавили, что графики отпусков составляются с учетом складывающейся обстановки в зоне проведения спецоперации и с учетом выполнения боевых задач.

«Ротация мобилизованных осуществляется с учетом поддержания болевой готовности воинских частей, задействованных в СВО», — добавили в министерстве.

Ранее Путин поручил решить вопрос с отпусками раз в полгода для участников СВО.