Atlantic: НАТО к 2025 году развалится после сближения США с Путиным

Издание The Atlantic пишет, что к 2025 году из-за украинского конфликта и вероятного сближения США с президентом России Владимиром Путиным блок НАТО может развалиться. Об этом 3 сентября пишет МК.

«Непосредственным катализатором краха станет война на Украине», — указано в статье.

По мнению автора, это приведет к расколу НАТО. Он отметил, что «европейские государства не готовы к такому развитию событий».

Также журналист отмечает, что интересы Европы в сфере безопасности и приоритеты американской Республиканской партии очень различаются и европейцам стоит готовиться к самостоятельной политике, если к власти вернется Дональд Трамп.