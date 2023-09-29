«Зеленый сад» подвел итоги работы исправительного центра в Шумаши за год с открытия

ГК «Зеленый сад» подвел итоги работы исправительного центра в Шумаши. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Осенью 2022 года на базе объекта строительной фирмы «Зеленый сад» открыли УФИЦ-3 — исправительный центр Федеральной службы исполнения наказаний. Застройщик одним из первых в регионе стал участником федеральной программы по созданию исправительных центров для социальной адаптации осужденных к принудительным работам.

«Зеленый сад» полностью реконструировал трехэтажное здание более 880 квадратных метров для проживания 50 человек. Для осужденных созданы жилые комнаты, душевые, столовая и кухня, комната для отдыха, молитвенная комната, прачечная, на территории — спортивная площадка с тренажерами, футбольное поле, места для отдыха с фонтаном и бельчатником. Мебель для УФИЦ изготовили в исправительных учреждениях УФСИН по Рязанской области.

Компания оснастила центр разнообразной техникой — закупила холодильники, СВЧ-печи, электрические чайники, плиты, мясорубки, наборы посуды, увлажнители, дезинфекторы, гладильные доски, годовой запас средств для стирки, уборки, книги, проигрыватель виниловых дисков и диски к нему.

Для создания уютной обстановки жилые помещения украсили цветочными композициями из суккулентов и картинами известных русских художников на патриотическую тематику. Во дворе разместили агитационные плакаты о пользе здорового образа жизни.

На сегодняшний день в УФИЦ № 3 содержатся 42 осужденных. Они официально трудоустроены в ГК «Зеленый сад» — работают на различных строительных объектах компании. Средняя заработная плата составляет 40 тысяч рублей. Многие проходят обучение и осваивают новые рабочие профессии, например, электрогазосварщика, водителя. В компании говорят, что благодаря этому проекту удается выполнять больше профильных задач, увеличивать объем завершенных работ и сокращать срок до сдачи объектов в эксплуатацию.

По итогам работы за один год с момента открытия восемь человек после условно-досрочного освобождения продолжили трудиться в ГК «Зеленый сад».

В ноябре 2022 года на открытии исправительного центра в Шумаши присутствовал губернатор. Он отметил, что «подобные объекты позволяют не отрываться от социума, адаптироваться к последующей жизни и решают вопрос трудоустройства».

На сегодняшний день по примеру работы центра в Шумаши начал работу исправительный центр в Касимовском районе на базе племенного завода «Дмитриево». УФИЦ рассчитан на пребывание 150 осужденных, которых трудоустроят в фермерском хозяйстве. Перед созданием центра представители сельхозпредприятия приезжали в Шумашь, чтобы ознакомиться с условиями успешным опытом работы и организацией работы УФИЦ.