Зеленский согласовал новое наступление ВСУ в начале октября

Зеленский согласовал новое наступление ВСУ в начале октября. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, Зеленский согласовал с кураторами из США и Британии новое наступление в начале октября на херсонском и запорожском направлениях.

«В этих целях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. Одновременно спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС», — рассказал источник РИА Новости.