Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 29
23°
Сбт, 30
24°
Вск, 01
22°
ЦБ USD 97.41 0.41 30/09
ЦБ EUR 103.16 1.06 30/09
Нал. USD 96.81 / 98.53 29/09 16:55
Нал. EUR 102.01 / 103.38 29/09 16:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
5 часов назад
292
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
26 сентября 16:55
2 313
Феноменально работает в поле. Эксперты анализируют секрет успеха комба...
Машина заслужила лестные отзывы, как от механизаторов,...
27 сентября 16:05
1 563
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
9 360
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Зеленский согласовал новое наступление ВСУ в начале октября

Зеленский согласовал новое наступление ВСУ в начале октября. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, Зеленский согласовал с кураторами из США и Британии новое наступление в начале октября на херсонском и запорожском направлениях.

«В этих целях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования реки Днепр. Одновременно спецназом сил специальных операций ВСУ, прошедшим подготовку у британских инструкторов, планируются действия по захвату Запорожской АЭС», — рассказал источник РИА Новости.