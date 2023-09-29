ВСУ обстреляли Белгородскую область

ВСУ обстреляли Белгородскую область. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Отмечается, что по селу Нехотеевка выпущено пять артиллерийских снарядов, по Журавлевке — два, по Щетиновке — три. По одному БПЛА сбито над селами Дубовое и Черемошное.

В Волоконовском районе по хутору Старый и селу Тишанка выпущено десять снарядов. В результате обстрела произошло возгорание сухой травы на площади 2,5 га.

Кроме того, в Краснояружском районе по селу Староселье и Теребрено выпущено 54 артиллерийских снаряда. Разрушения различной степени выявлены в семи частных домах и трех административных зданиях: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. Повреждена линия электропередачи.

В Шебекинском округе часть снарядов попала на территорию одного из промышленных предприятий. Есть незначительные повреждения в нескольких производственных цехах. Также повреждена линия электропередачи.