Власти Украины заявили, что намерены производить собственные системы ПВО внутри страны
Власти Украины заявили, что намерены производить собственные системы ПВО внутри страны. Об этом пишет «
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о желании организовать производство собственных систем противовоздушной обороны.
«Есть очень фундаментальное решение, которое начнём реализовывать очень скоро. Скоро к нам прибудут специалисты, которые будут разрабатывать план по собственному производству всего, что нам нужно, в первую очередь средств ПВО», — заявил он.