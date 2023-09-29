Власти Украины заявили, что намерены производить собственные системы ПВО внутри страны

Власти Украины заявили, что намерены производить собственные системы ПВО внутри страны. Об этом пишет « СТРАНА.ua ».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о желании организовать производство собственных систем противовоздушной обороны.

«Есть очень фундаментальное решение, которое начнём реализовывать очень скоро. Скоро к нам прибудут специалисты, которые будут разрабатывать план по собственному производству всего, что нам нужно, в первую очередь средств ПВО», — заявил он.