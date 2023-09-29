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Власти Украины заявили, что намерены производить собственные системы ПВО внутри страны

Власти Украины заявили, что намерены производить собственные системы ПВО внутри страны. Об этом пишет «СТРАНА.ua».

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о желании организовать производство собственных систем противовоздушной обороны.

«Есть очень фундаментальное решение, которое начнём реализовывать очень скоро. Скоро к нам прибудут специалисты, которые будут разрабатывать план по собственному производству всего, что нам нужно, в первую очередь средств ПВО», — заявил он.