В Воронежской области друзья чуть не сожгли именинника заживо во время поздравления

В Воронежской области именинник едва не сгорел заживо, когда друзья во время поздравления обсыпали его мукой. Об этом сообщает РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, группа молодых людей отмечала 17-летие своего друга. Когда собравшиеся поднесли к юноше торт со свечами, один из подростков обсыпал его мукой.

Мучная пыль мгновенно вспыхнула, и охваченный пламенем молодой человек бросился бежать. Лишь чудом он не пострадал.