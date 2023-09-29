В Шацке задержали местную жительницу за кражу денег с банковской карты

В Шацке Рязанской области задержали местную жительницу за кражу денег с банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

В полицию обратился мужчина и сообщил, что получил СМС об оплате с его счета покупок в нескольких магазинах Шацка. При этом банковская карта пропала.

Отмечается, что местный житель накануне вечером ходил в гости к знакомому. Кроме хозяина дома там была их общая знакомая. В какой-то момент мужчина под действием алкоголя уснул, когда проснулся, то девушки в комнате не было, а банковская карта пропала.

Установлено, что к краже причастна 24-летняя местная жительница.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ. Злоумышленнице грозит до 6 лет лишения свободы.