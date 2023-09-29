В Рязанской области 4 октября проверят готовность систем оповещения

В Рязанской области в среду, 4 октября, проверят готовность систем оповещения. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи региона.

До жителей области в течение трех минут будут доводить сигнал с использованием электромеханических сирен. Проверка начнется в 10:40 и завершится в 10:43, после чего на минуту планируется заместить эфирное телерадиовещание с информацией о проверке. Повторная проверка пройдет с 14:20 до 14:23. Также возможно поступление СМС от отправителя RSCHS.

Комплексная проверка системы оповещения является плановым мероприятием и проводится 2 раза в год для оценки исправности технических средств оповещения и каналов связи, необходимых для доведения до населения сигналов о чрезвычайных ситуациях, а также отработки действий всех задействованных служб.

Жителей области попросили соблюдать спокойствие.