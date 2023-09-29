В России упала цена на бензин АИ-92 и дизель

Стоимость бензина АИ-92 и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 29 сентября перешла к снижению после нескольких дней роста. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что бензин АИ-95 дорожает уже четвертый день подряд, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 1,77%, до 62 074 рублей за тонну. Марка бензина АИ-92 подешевела на 0,03%, до 57 933 рублей за тонну. Цена на бензин АИ-95 выросла на 0,42%, до 60 648 рублей.