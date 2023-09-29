В Нижегородской области мужчина облил бензином сестру и поджег

В Нижегородской области мужчина облил сестру бензином и поджег. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Инцидент произошел в городе Заволжье.

По подозрению в совершении преступления задержали 55-летнего брата погибшей.

По версии следствия, в четверг, 28 сентября, в доме на улице Турбинной во время незначительной ссоры подозреваемый облил сестру бензином и поджег. От полученных травм женщина умерла.

Мужчина признал вину. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

По информации Telegram-канала Baza, подозреваемым является бывший боец ЧВК «Вагнер». У него было несколько судимостей за убийства.