В Москве женщина погибла, выпрыгнув из окна отдела полиции

В Москве женщина погибла, выпрыгнув из окна отдела полиции. Об этом сообщает Telegram-канал «112»

По данным канала, накануне в половине первого ночи полицейские задержали 47-летних мужчину и женщину. При личном досмотре у задержанной обнаружили сверток с неизвестным веществом. Их доставили в отдел полиции.

Когда женщину завели в кабинет для допроса, она оттолкнула капитана, который ее сопровождал и прыгнула в окно четвертого этажа. Она погибла.