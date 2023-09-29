В Ленинградской области в кустах нашли обнаженный труп женщины

В Ленинградской области в кустах нашли обнаженный труп женщины. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, сначала местные жители заметили на улице мужчину, который вез в тележке тело. На место прибыли правоохранители, которые вместе с кинологом и собакой оперативно обнаружили эту тележку около строительной бытовки. Внутри находились двое нетрезвых мужчин.

Отмечается, что в бытовке вместе жили бездомные.

По предварительным данным, женщина погибла от алкогольного отравления, тогда мужчины решили выбросить ее тело.