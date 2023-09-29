В Госдуму внесли законопроект об увеличении военных пенсий

В Госдуму внесли законопроект об увеличении военных пенсий. Об этом свидетельствуют данные документа, опубликованного на официальном сайте правовой информации.

По данным документа, правительство внесло в Госдуму проект об увеличении «военных» пенсий на 4,5 процента с 1 октября 2024 года.

«С 1 октября 2024 года размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии предлагается установить на уровне 89,32 процента, имея ввиду увеличение „военных“ пенсий на 4,5 процента с 1 октября 2024 года», — отмечается в документе.