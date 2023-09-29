В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТ на 18,5%

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об увеличении размера минимальной оплаты труда на 18,5%. Соответствующую информацию разместили 29 сентября на сайте парламента.

Предполагается, что с 1 января 2024 года МРОТ поднимется до 19 242 рублей.

Первое заседание Комитета по бюджету и налогам, на котором рассмотрят вопрос повышения МРОТ, пройдет 16 октября.

Напомним, что с 1 января 2023 года минимальный размер зарплаты увеличился на 6,3% и составил 16 242 рубля.

Фото: Госдума