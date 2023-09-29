В 2024 году в России может вырасти максимальная сумма пособия по беременности и родам

В 2024 году в России может вырасти максимальная сумма пособия по беременности и родам. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

Также в ведомстве указали, что возрастет максимальный размер выплат по уходу за ребенком до полутора лет для работающих.

«Максимальный размер пособия по беременности и родам возрастет с 383 тыс. рублей до 565 тыс. рублей. Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих составит 49 тыс. рублей в месяц против 33,2 тыс. рублей в 2023 году», — сказано в распространенном сообщении.