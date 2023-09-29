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Советник директора по воспитательной работе в рязанской школе рассказал о своих обязанностях

Советник директора по воспитательной работе в рязанской школе рассказал о своих обязанностях. Корреспондент РЗН. инфо побеседовал со специалистом из школы № 11 Ариной Королевой.

Она начала работу с 1 сентября. В ее обязанности входит проведение всех внутришкольных мероприятий.

«Мы должны проводить мероприятия от Росдетцентра, минобразования, РДДМ „Движение первых“ и „Орлят России“ для начальных классов. Еще мы подготавливаем детей для участия в конкурсах, которые присылают вышеперечисленные молодежные движения», — отметила Королева.

Как рассказала советник директора, в организации мероприятий ей помогают активисты, а также внутришкольные организации: школьное самоуправление, волонтеры.

Королева поделилась, что по ее инициативе возобновилась работа школьного киноклуба.

«Дети ко мне обращаются по любым вопросам. Я стараюсь быть не советником директора, а советником-воспитателем детей», — заключила Королева.

Ранее появилась информация о том, что в школах Рязани появится должность советника директора по воспитательной работе. Редакция РЗН. инфо выяснила, какую зарплату сотрудники будут получать.