С начала года рязанцев оштрафовали почти на пять миллионов рублей за парковку на газонах

С начала 2023 года рязанцев оштрафовали на 4 791 000 рублей за парковку на газонах. Нарушителям выписали 4203 предупреждения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В мэрии напомнили, что правилами благоустройства территорий и городских округов запрещается заезд, остановка и стоянка транспортных средств на тротуарах, детских игровых, спортивных, контейнерных площадках, местах благоустройства.

Кроме того, нельзя заезжать в цветники на спецтехнике, мотоциклах, скутерах и квадроциклах.