Рязанский приборный завод поставит в Крым медицинское оборудование

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) поставит медицинское оборудование в Крым. Договоренности о поставках были достигнуты на VIII Международной специализированной медицинской выставке «Здравоохранение. Крым 2023» в Ялте, где предприятия представило магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг» и воздушные стерилизаторы для обеззараживания медицинских инструментов и изделий. Об этом сообщает пресс-служба завода.

«На выставке демонстрируется наш аппаратно-программный комплекс „Мультимаг“, который уже широко применяется в санаториях и профилакториях. Комплекс хорошо зарекомендовал себя при лечении постковидных заболеваний. Этой и другими разработками ГРПЗ заинтересовались врачи-физиотерапевты и руководители санаторно-курортных учреждений. В результате предварительных договоренностей сформирован портфель потенциальных заказов на поставку медицинских изделий на 2024 год», — сказал генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

«Мультимаг» является системой комплексной магнитотерапии нового поколения. Применение магнитных полей сложной структуры позволяет одновременно влиять на все системы организма, в том числе нервную, эндокринную, сердечно-сосудистую и лимфатическую, а также на обмен веществ и окислительно-восстановительные процессы.

Выставка «Здравоохранение. Крым 2023» организована при поддержке Министерства здравоохранения Республики Крым. В мероприятии приняли участие порядка 1000 человек: главврачи, врачи различных специальностей, фармацевты, государственные служащие, занимающие вопросами здравоохранения, руководители и работники лабораторий, региональные представители.