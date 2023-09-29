Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 29
23°
Сбт, 30
24°
Вск, 01
23°
ЦБ USD 97 0.5 29/09
ЦБ EUR 102.1 0.12 29/09
Нал. USD 96.56 / 98.01 29/09 10:55
Нал. EUR 102.12 / 102.75 29/09 10:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
26 сентября 16:55
2 012
Феноменально работает в поле. Эксперты анализируют секрет успеха комба...
Машина заслужила лестные отзывы, как от механизаторов,...
27 сентября 2023 16:05
1 274
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
9 079
Карьерные фокусы. Жители двух рязанских сел могут оказаться в зоне эко...
Эта скандальная история началась еще в ноябре 2021 года...
15 сентября 13:37
13 725
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Рязанский приборный завод поставит в Крым медицинское оборудование

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) поставит медицинское оборудование в Крым. Договоренности о поставках были достигнуты на VIII Международной специализированной медицинской выставке «Здравоохранение. Крым 2023» в Ялте, где предприятия представило магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг» и воздушные стерилизаторы для обеззараживания медицинских инструментов и изделий. Об этом сообщает пресс-служба завода.

«На выставке демонстрируется наш аппаратно-программный комплекс „Мультимаг“, который уже широко применяется в санаториях и профилакториях. Комплекс хорошо зарекомендовал себя при лечении постковидных заболеваний. Этой и другими разработками ГРПЗ заинтересовались врачи-физиотерапевты и руководители санаторно-курортных учреждений. В результате предварительных договоренностей сформирован портфель потенциальных заказов на поставку медицинских изделий на 2024 год», — сказал генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

«Мультимаг» является системой комплексной магнитотерапии нового поколения. Применение магнитных полей сложной структуры позволяет одновременно влиять на все системы организма, в том числе нервную, эндокринную, сердечно-сосудистую и лимфатическую, а также на обмен веществ и окислительно-восстановительные процессы.

Выставка «Здравоохранение. Крым 2023» организована при поддержке Министерства здравоохранения Республики Крым. В мероприятии приняли участие порядка 1000 человек: главврачи, врачи различных специальностей, фармацевты, государственные служащие, занимающие вопросами здравоохранения, руководители и работники лабораторий, региональные представители.