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Рязанские гребцы завоевали награды чемпионата России и Всероссийских соревнований

В Краснодаре с 24 по 29 сентября проходят чемпионат России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ (мужчины, женщины). Рязанцы завоевали несколько наград, сообщила пресс-служба минспорта.

Спортсмены вышли на старт на дистанциях 200, 500, 1000, 5000 метров и 10 000 метров в одиночках, двойках и четверках. Сегодня также пройдет эстафета в одиночках 4×200м.

Рязанцам удалось завоевать пять наград соревнований.

В рамках Чемпионата России:

  • 1 место в каноэ-двойке на 10 000 метров заняли Сергей Немов и Роман Ерлинеков;
  • 1 место в байдарке-одиночке в эстафете 4×200 метров занял Евгений Луканцов (СШОР «Олимпиец», ЗТР Владимир и Наталия Тебенихины);
  • 2 место в каноэ-четверке на 1000 метров заняли Матвей Жуков, Сергей Немов, Александр Долгов (СШОР «Лидер», ЗТР Елена Иванова и Владимир Клинов) и Роман Ерлинеков (СШОР «Олимпиец», ЗТР Владимир и Наталия Тебенихины);
  • 3 место в байдарке-одиночке в эстафете 4×200 метров заняли Михаил Бартошевич, Кирилл Буцких, Артем Кононюк (СШОР «Олимпиец», ЗТР Владимир и Наталия Тебенихины).

В рамках Всероссийских соревнований:

  • 1 место в байдарке-двойке на 200 метров заняли Михаил Бартошевич и Артем Кононюк;
  • 3 место в каноэ-четверке на 200 метров заняли Роман Ерлинеков (СШОР «Олимпиец», ЗТР Владимир и Наталия Тебенихины), Данила Карпов, Сергей Немов, Матвей Арсенов (СШОР «Лидер», ЗТР Елена Иванова и Владимир Клинов).