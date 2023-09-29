Рязанские гребцы завоевали награды чемпионата России и Всероссийских соревнований

В Краснодаре с 24 по 29 сентября проходят чемпионат России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ (мужчины, женщины). Рязанцы завоевали несколько наград, сообщила пресс-служба минспорта.

Спортсмены вышли на старт на дистанциях 200, 500, 1000, 5000 метров и 10 000 метров в одиночках, двойках и четверках. Сегодня также пройдет эстафета в одиночках 4×200м.

Рязанцам удалось завоевать пять наград соревнований.

В рамках Чемпионата России:

1 место в каноэ-двойке на 10 000 метров заняли Сергей Немов и Роман Ерлинеков;

1 место в байдарке-одиночке в эстафете 4×200 метров занял Евгений Луканцов (СШОР «Олимпиец», ЗТР Владимир и Наталия Тебенихины);

2 место в каноэ-четверке на 1000 метров заняли Матвей Жуков, Сергей Немов, Александр Долгов (СШОР «Лидер», ЗТР Елена Иванова и Владимир Клинов) и Роман Ерлинеков (СШОР «Олимпиец», ЗТР Владимир и Наталия Тебенихины);

3 место в байдарке-одиночке в эстафете 4×200 метров заняли Михаил Бартошевич, Кирилл Буцких, Артем Кононюк (СШОР «Олимпиец», ЗТР Владимир и Наталия Тебенихины).

В рамках Всероссийских соревнований: