Рязанца осудили за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего

Рязанца осудили за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в мае 2023 года во дворе одного из микрорайонов Рязани. Нападавший и жертва распивали спиртное в общей компании.

По информации органа, 23-летний рязанец умышленно причинил тяжкий вред здоровья знакомому. Впоследствии тот умер.

Мужчину признали виновным и приговорили к девяти годам в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.