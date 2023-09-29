Руководителя рязанского предприятия подозревают в налоговом преступлении

Руководителя рязанского предприятия подозревают в налоговом преступлении. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления следкома.

По информации ведомства, с июля 2022 по апрель 2023 года руководитель предприятия знал о налоговой задолженности и применении налоговым органом мер принудительного взыскания недоимки. Он использовал распорядительные письма о перечислении денег в адрес ряда юрлиц в счет долга и перечислил четыре миллиона рублей в качестве уплаты лизинговых платежей. Так он скрыл деньги от уплаты налогов.

Проводятся процессуальные действия, идет сбор и закрепление доказательств. Во время расследования уголовного дела примут исчерпывающие меры к возмещению ущерба, причиненного бюджетной системе РФ.