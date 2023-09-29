RT: Украину ждет поражение, если контрнаступление продолжится

Если украинское командование вовремя не остановится и продолжит контрнаступление, то украинскую армию ждет поражение. Об этом пишет «RT на русском» со ссылкой на газету The New York Times.

«Вспомните весеннее наступление Германии в 1918 году, ближе к концу Первой мировой войны. Немецкая армия наносила союзникам удар за ударом, добилась ограниченных успехов, но в процессе обескровила себя, что сделало ее уязвимой», — говорится в публикации.

Отмечается, что поражение ВСУ может наступить из-за ослабления поддержки со стороны Запада.