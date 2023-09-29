Российский спецназ применил на СВО робота, который обнаруживает снайперов

Подразделение российского спецназа применили в спецоперации робота, который обнаруживает снайперов «Сосна-Н». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Робот представляет собой автоматическую дистанционно управляемую лазерно-оптическую установку, которая круглые сутки сканирует пространство и обнаруживает любые оптические устройства, ведущие прицеливание или встречное наблюдение (прицел снайперской винтовки, прицельный комплекс противотанковой управляемой ракетной системы, бинокль). Его вес — 4,6 кг, а сенсорный переносной планшет весит около 1,1 кг.

«Сосна-Н» работает на дистанциях до трех тысяч метров, дальность подавления — две тысячи метров.

Установка способна не только подавать сигнал тревоги и отмечать место обнаружения снайпера, но и ставить ему визуальную помеху с помощью направленного лазерного излучения.

Отмечается, что впервые разработку продемонстрировали в ходе форума «Армия-2021».

Источник фото: Defense Visual Information Distribution Service