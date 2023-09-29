Рогов: украинские солдаты группами сдаются в плен под Запорожьем

Украинское контрнаступление породило феномен, когда брошенные в солдаты ВСУ добровольно сдаются в плен. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

«Боевики ВСУ группами сдаются. Особенно активно — на ореховском направлении. Это наступающие, которые добровольно переходят на мирную сторону», — цитирует его РИА Новости.

Рогов отметил, что в среднем за день в плен сдаются от двух до пяти солдат ВСУ.