РНПК вместе с ветеранами высадили более 30 саженцев тополя в Дашково-Песочне

В первый день октября во всем мире отмечают День пожилого человека. Накануне праздника сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») посетили советы ветеранов города, подарили ветеранам войны и труда подарки и расспросили их о насущных проблемах. Об этом сообщила пресс-служба РНПК.

Также ко Дню пожилого человека молодые специалисты компании совместно с ветеранами и другими жителями посадили деревья в самом густонаселенном районе города — в Дашково-Песочне на улице Соколова. Всего высадили более 30 саженцев тополя пирамидального.

Председатель Рязанского городского Совета ветеранов Валерий Конопацкий поблагодарил РНПК от лица ветеранов города. Он отметил, что в совет регулярно поступают обращения жителей города и ветеранов октябрьского района о необходимости принимать участие в благоустройстве и озеленении городских территорий.

«В октябрьском районе, в частности на улице Соколова, существует потребность в высаживании зеленых насаждений на пустошах и местах спиленных аварийных деревьев. Мы благодарим РНПК и всех неравнодушных жителей города, которые сегодня вместе с ветеранами высадили тополя. Для нас, ветеранов и жителей города, важно внимание и поддержка, которую вы оказываете», — сказал Валерий Конопацкий.

Сотрудники РНПК, принимавшие участие в посадках, поблагодарили ветеранов за их труд, вклад в развитие общества и неиссякаемую энергию, за все, что они сделали для будущих поколений, пожелали крепкого здоровья, оптимизма и радости.