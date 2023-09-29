Путин: соцгарантии для всех участников СВО должны быть одинаковыми

Владимир Путин на встрече с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке, входившим в руководство группы «Вагнер» Андреем Трошевым, заявил, что социальные гарантии для всех участников СВО должны быть одинаковыми.

«Я много раз говорил и хочу еще раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество», — подчеркнул глава государства.

Также Путин напомнил, что в России действует фонд «Защитники отечества» для поддержки бойцов СВО и их семей.