Путин подписал указ об осеннем призыве

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Об этом сообщило РИА Новости.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2023 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом „О воинской обязанности и военной службе“ призыву на военную службу в количестве 130 тысяч человек», — говорится в документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

Указ вступил в силу со дня опубликования — 29 сентября 2023 года.