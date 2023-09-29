Полицейские задержали рязанку за кражу денег из магазина

Полицейские раскрыли кражу денег из кассы магазина на улице Свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

К правоохранителям обратился предприниматель, который сообщил, что из кассы пропали 27 тысяч рублей. При этом продавец утром не вышла на работу.

Оперативники уголовного розыска опросили заявителя и выяснили, что женщина устроилась на работу лишь два дня назад.

Выяснилось, что к хищению причастна 49-летняя жительница Рязанского района. Как оказалось, ранее она уже была судима за кражу.

Женщину задержали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.