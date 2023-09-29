Под Новосибирском в интернате погибла 11-летняя девочка

Под Новосибирском в интернате погибла 11-летняя девочка. Об этом сообщает «КП- Новосибирск».

Как сообщили изданию местные жители, ребенок получил тяжелые травмы именно в интернате.

По предварительной информации. девочка погибла после избиения старшей сестрой.

«У нее гематома в голове, перелом лицевой кости. Возможно, ее забили насмерть. Как мне сказали, у нее гематома мозга, когда вскрытие делали — обнаружили перелом лицевой кости. Или били ее лицом, или ногами пинали», — заявил изданию источник в городе, где находится интернат.

Полиция возбудила уголовное дело.