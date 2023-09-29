Павел Малков возложил цветы к захоронениям Скобелева и его родителей в селе Заборово

В пятницу, 29 сентября, губернатор Рязанской области посетил село Заборово в Александро-Невском районе, где прошли памятные мероприятия в честь 180-летия со дня рождения выдающегося русского полководца Михаила Скобелева.

Губернатор вместе с другими участниками юбилейных торжеств возложил цветы к захоронениям Скобелева и его родителей в Спасо-Преображенской церкви, а также посетил ряд объектов музейного комплекса. У бюста полководца состоялся памятный митинг с возложением цветов и оружейным салютом.

В числе почетных гостей на мероприятиях были председатель центрального совета скобелевского комитета, научный руководитель военного университета министерства обороны РФ генерал-полковник Валерий Марченков, директор Санкт-Петербургского филиала АНО «Скобелевский комитет» Вадим Мовчанюк, член Союза художников России Аида Лисенкова-Ханнемайер.

«Сегодня день рождения великого человека, легендарного генерала, непобедимого полководца. Его имя навсегда вписано в историю страны. Жизнь Скобелева — пример героизма, неистовой любви к Родине. Он всей душой болел за Отечество, за весь славянский мир. Белого генерала помнит Заборово, здесь сохранилась особая атмосфера. Он всегда стремился в родное имение и называл его „райским уголком“. Радует, что к большому юбилею генерала в усадьбе произошло немало положительных перемен. Так, при поддержке Скобелевского комитета обновился интерьер Малого дома, появились новые экспонаты, среди них подлинный портрет отца Михаила Дмитриевича 1891 года. Обновлено техническое оснащение центрального здания музея, экспозиция. Сделаны современные витрины, световое оформление, установлена электронная книга», отметил губернатор.

Губернатор поблагодарил всех, кто участвует в работе по развитию музея Скобелева.

«Усадьба в Заборово — особое, уникальное место, к которому нужно внимательно относиться. Есть планы по его дальнейшему развитию. Благодарю меценатов, Скобелевский комитет, который всегда откликается на просьбы и вопросы музея. Правительство тоже всегда готово оказать необходимую помощь и поддержку, будем и дальше работать. Поздравляю всех со 180-летием со дня рождения выдающегося генерала. Желаю музею дальнейшего развития, а всем жителям здоровья, благополучия и добра», — подчеркнул губернатор.

Помимо памятных мероприятий, Малков побывал в Просеченской средней школе имени генерала Скобелева. Он осмотрел учебные кабинеты, центр детских инициатив, библиотеку, спортивный и актовый залы, медкабинет, столовую, побывал в «Точке роста» и дошкольной группе, пообщался с педагогами и детьми.