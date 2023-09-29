Около пяти тысяч жителей Курской области остались без электричества после атаки БПЛА

Около пяти тысяч человек в Беловском районе Курской области остались без электричества после атаки беспилотников ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Романа Старовойта.

По его словам, два взрывных устройства были сброшены с помощью дрона на подстанцию, после чего больница и пять населенных пунктов остались без электричества.

«На данный момент около половины потребителей подключено к резервному источнику электроснабжения. Без света еще более двух тысяч человек. Восстановительные работы планируют закончить до вечера», —отмечается в сообщении.

Напомним, в пятницу, 29 сентября, украинские беспилотники массово атаковали Курскую область.