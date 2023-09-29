На трассе в Шацком районе произошло массовое ДТП

В четверг, 28 сентября, примерно в 21:15, в Шацком районе, на 23-м километре автодороги «Шацк — Сасово — Касимов» 19-летний молодой человек на «Ладе Калина», по предварительной информации, столкнулся с автомобилем «Рено Дастер», после чего автомобиль откинуло на трактор «МТЗ-82».

В результате происшествия водители автомобиля «Рено» и «Лада», а также двое пассажиров отечественного авто в возрасте 19 и 15 лет получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.