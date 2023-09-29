Минобороны: за неделю ВСУ потеряли более 1769 военных на донецком направлении

Украинские войска в течение недели на донецком направлении потеряли более 1760 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщает Минобороны.

По данным ведомства, потери ВСУ на южнодонецком направлении за неделю составили 750 человек убитыми и ранеными, на запорожском — более 330 военнослужащих.

Также в Минобороны отметили, что командование ВСУ выводит в тыл 47-ю бригаду из района Работино — из-за ее отказа выполнять боевые задачи на фоне высоких потерь.