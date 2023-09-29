Марочко: двое военнослужащих ВСУ застрелили сослуживца при сдаче в плен российским бойцам

Двое военнослужащих ВСУ застрелили сослуживца при сдаче в плен российским бойцам. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, инцидент произошел во время артобстрела около села Новоселовское.

«При захвате украинских позиций было обнаружено трое выживших, и им предложили сдаться. Один из них попытался воспрепятствовать сдаче, но был застрелен сослуживцами», — сообщил военный деятель изданию.

Марочко отметил, что при первичном допросе пленных выяснилось, что застреленный участвовал в «украинской антитеррористической операции» на Донбассе и пытал людей в ЛНР.