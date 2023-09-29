Марочко: двое военнослужащих ВСУ застрелили сослуживца при сдаче в плен российским бойцам
Двое военнослужащих ВСУ застрелили сослуживца при сдаче в плен российским бойцам. Об этом сообщило
По его словам, инцидент произошел во время артобстрела около села Новоселовское.
«При захвате украинских позиций было обнаружено трое выживших, и им предложили сдаться. Один из них попытался воспрепятствовать сдаче, но был застрелен сослуживцами», — сообщил военный деятель изданию.
Марочко отметил, что при первичном допросе пленных выяснилось, что застреленный участвовал в «украинской антитеррористической операции» на Донбассе и пытал людей в ЛНР.