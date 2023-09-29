Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 30 сентября — 1 октября

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В театре драмы премьера — спектакль «Баба Шанель» режиссера Арсения Кудри. Это комедия в двух действиях по пьесе Николая Коляды.

На сцене областной филармонии выступит группа «Любэ», а в ДК РГАТУ состоится концерт стендап-комика Гурама Амаряна.

30 сентября и 1 октября в государственном музее-заповеднике Сергея Есенина состоится всероссийский праздник поэзии «На земле, мне близкой и любимой…», посвященный 128-летию со дня рождения поэта.

В музее истории молодежного движения состоится открытие выставки современного искусства «Новая камера обскура».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».