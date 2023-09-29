Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 30
24°
Вск, 01
22°
Пнд, 02
16°
ЦБ USD 97.41 0.41 30/09
ЦБ EUR 103.16 1.06 30/09
Нал. USD 96.81 / 97.78 29/09 14:55
Нал. EUR 96.81 / 97.78 29/09 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Hoff открыл первый гипермаркет в Рязани
Мультиформатный ритейлер по обустройству дома Hoff откр...
Вчера 17:29
384
В МТС рассказали рязанцам о способах защиты от телефонного и интернет-...
В Рязанской области за минувшую неделю было несколько к...
26 сентября 16:55
2 368
Феноменально работает в поле. Эксперты анализируют секрет успеха комба...
Машина заслужила лестные отзывы, как от механизаторов,...
27 сентября 16:05
1 615
Как сказался новый закон о такси на рязанцах
С начала сентября в России вступил в силу новый закон о...
18 сентября 13:48
9 410
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанские Борки
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 30 сентября — 1 октября
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В театре драмы премьера — спектакль «Баба Шанель» режиссера Арсения Кудри. Это комедия в двух действиях по пьесе Николая Коляды.

На сцене областной филармонии выступит группа «Любэ», а в ДК РГАТУ состоится концерт стендап-комика Гурама Амаряна.

30 сентября и 1 октября в государственном музее-заповеднике Сергея Есенина состоится всероссийский праздник поэзии «На земле, мне близкой и любимой…», посвященный 128-летию со дня рождения поэта.

В музее истории молодежного движения состоится открытие выставки современного искусства «Новая камера обскура».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».