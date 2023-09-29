Костин заявил о риске масштабного падения рубля

Введение двойного курса рубля может привести к падению национальной валюты. Об этом на XX Международном банковском форуме заявил глава ВТБ Андрей Костин, пишет РИА Новости .

«Я тоже против того, чтобы переходить к каким-то жестким административным мерам. Если мы введем два курса рубля, у нас один будет 150, другой — 250, это точно. Поэтому этого не надо делать», — сообщил Костин.

В начале недели министр экономического развития Максим Решетников обратил внимание на то, что из-за активного развития платежей в нацвалютах возник рынок офшорных рублей. Деньги обращаются за границей и вовлекаются в игры против рублей. Поэтому, по мнению Решетникова, нужно создать в России некий аналог китайской модели — мембраны между внутренним и внешним рынками рублей. Впрочем, он особо подчеркнул, что речи о двух курсах не идет.