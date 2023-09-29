Компания МТС запустила бесплатную онлайн-школу по веб-дизайну для школьников

Компания МТС запустила бесплатную онлайн-школу по веб-дизайну для школьников. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Цифровая экосистема МТС открыла онлайн-школу по веб-дизайну. Школьники из Рязанской области и других регионов России смогут на практике изучить, как правильно создавать сайты: от выбора концепции и графических редакторов до проработки интерфейса. Каждому подростку предложат поработать над собственным интернет-ресурсом. Авторов самых интересных проектов пригласят на стажировку в МТС. Обучение на курсе бесплатное.

Отмечается, что курс разработала ИТ-команда для образовательной платформы «Поколение М». Он ориентирован на школьников разного уровня подготовки. Программа для начинающих включает основы веб-дизайна: изучение графических инструментов Tilda и Figma, базового дизайна страниц, принципов пользовательского интерфейса и опыта. Те, кто уже знаком с веб-проектированием на начальном уровне, смогут изучить более продвинутые техники: адаптивный и UX-дизайн, интерактивные элементы, разработку и тестирование пользовательских интерфейсов.

«В Рязанской области живет много креативных ребят, которые имеют хороший художественный вкус и достаточную техническую подготовку. И они стремятся постоянно повышать свой уровень. Компания, как цифровой экосистеме важно вносить вклад в развитие молодого поколения в регионе. Мы запускаем ИТ-школу на платформе „Поколение М“, чтобы как можно больше ребят, увлеченных технологиями, смогли примерить на себя профессию веб-дизайнера и разобраться в проектировании сайтов. Кроме того, мы продолжаем принимать заявки на всероссийскую олимпиаду по программированию, особенно ждем школьников и студентов из Рязанской области», — отметил директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.

В компании пояснили, что обучение в школе займет два месяца, за это время ребята пройдут шесть модулей, в каждом их ждет серия видеоуроков. В конце курса каждый участник создаст сайт — оценивать проект будут с точки зрения функциональности, соответствия запросам пользователей, оригинальности и эстетики. Лучших школьников пригласят на стажировку в компанию МТС.

«Благодаря проекту „Поколение М“ школьники могут круглый год быть участниками бесплатных мастер-классов по профессиональной фотосъемке, дизайну, цифровой анимации, хореографии, блогерству и многим другим направлениям. В 2023 году школьница из поселка Мурмино Рязанской области Елена Разомазова стала призером бесплатной онлайн-школы анимации, а зимой вместе со своим братом сняла на видео душевную песню под гитару и стала призером онлайн-кэмпа с известными блогерами и участниками всероссийских проектов и телешоу. В 2022 году рязанская школьница Полина Мельник стала лучшим танцором страны, получив стажировку в Москве и участие в крупном музыкальном проекте», — отметили в компании.