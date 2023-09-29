Директора скопинской организации осудят за невыплату более 160 тысяч рублей работнику

Директор скопинской коммерческой организации задолжал более 160 тысяч по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.

Установлено, что в период с марта по август 2023 года руководство компании не выплатило заработную плату работнику, в результате чего образовалась задолженность в размере более 160 тысяч рублей.

При этом директор располагал финансами и реальной возможностью для погашения долга перед сотрудником.

Возбуждено уголовное дело.