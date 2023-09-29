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Baza: в Брянскую область зашла украинская ДРГ

В Брянскую область зашла украинская ДРГ. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, в составе группы около 30 человек. Известно, что они пытались прорваться в районе Каменского Хутора. Местные жители слышали взрывы и автоматные очереди. В Климовском районе перекрыта часть дорог, жителей просят воздержаться от поездок.

На данный момент перестрелка прекратилась. Диверсанты не прорвали границу. Однако проезд в сторону Каменского хутора до сих пор закрыт. Идет зачистка территории.