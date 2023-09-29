Банк России на шесть месяцев продлил ограничения по переводу денег за рубеж

Центробанк продлили ограничения на перевод средств за рубеж с 1 октября 2023 года до 31 марта 2024 года. Об этом сообщается на сайте органа.

Однако у граждан России и физических лиц, не являющихся резидентами дружественных стран, еще есть возможность перевода в течение месяца на любые зарубежные банковские счета не более одного миллиона долларов или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

«Физические лица — нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такое право есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран», — указано на сайте

Сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов. За месяц можно отправлять не более десяти тысяч долларов или в эквиваленте другой валюты.

Отмечается, что суммы определяются по официальному курсу валют к рублю на дату получения банком поручения об операции.