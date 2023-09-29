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Алиханов: российские автомобили вместимостью до 10 человек должны покинуть территорию Литвы

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что зарегистрированные в России автомобили вместимостью до десяти человек должны покинуть территорию Литвы в течение шести месяцев. Документ литовской таможни чиновник разъяснил в своем Telegram-канале.

Нововведение не касается машин, которые въезжают в Литву транзитом посредством УТД (упрощенный транзитный документ). Однако в авто должен присутствовать его собственник.

Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» добавляет, что на сайте литовской таможни указано, что транзит в Калининградскую область или из нее с УТД не может длиться более 24 часов.