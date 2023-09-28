«Зеленый сад»: благоустройство в жилом комплексе «Скайлайн» подходит к концу

В ЖК «Скайлайн» достраивается новый дом и походит к концу благоустройство на дворовой территории. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Зеленый сад».

Сейчас во дворе высаживают деревья, кустарники. Вдоль тротуаров появятся сосны, туи, можжевельник, а на клумбах — цветущие гортензии. Сколько всего высадят саженцев — не сообщается, однако указывается, что их общий вес составляет десять тонн.

«Ландшафтное озеленение выполняется по авторскому проекту, благодаря которому прогулка в своем дворе может заменить отдых в парке или сквере», — говорят в компании.

В «Зеленом саду» отмечают, что «Скайлайн» — это дом комфорт-класса с идеальной локацией и социальной инфраструктурой для семей с детьми. В 5-10 минутах — три общеобразовательные школы № 46, № 20, № 40, лицей № 52, детские сады № 9, № 13, № 63, № 89, парки, спорткомплекс «Чайка», ДК «Приокский», места для отдыха всей семьи. Есть выезды на трассу М5, Северный обход, в центр города.

Среди преимуществ проекта значатся: