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«Зеленый сад»: благоустройство в жилом комплексе «Скайлайн» подходит к концу

В ЖК «Скайлайн» достраивается новый дом и походит к концу благоустройство на дворовой территории. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Зеленый сад».

Сейчас во дворе высаживают деревья, кустарники. Вдоль тротуаров появятся сосны, туи, можжевельник, а на клумбах — цветущие гортензии. Сколько всего высадят саженцев — не сообщается, однако указывается, что их общий вес составляет десять тонн.

«Ландшафтное озеленение выполняется по авторскому проекту, благодаря которому прогулка в своем дворе может заменить отдых в парке или сквере», — говорят в компании.

В «Зеленом саду» отмечают, что «Скайлайн» — это дом комфорт-класса с идеальной локацией и социальной инфраструктурой для семей с детьми. В 5-10 минутах — три общеобразовательные школы № 46, № 20, № 40, лицей № 52, детские сады № 9, № 13, № 63, № 89, парки, спорткомплекс «Чайка», ДК «Приокский», места для отдыха всей семьи. Есть выезды на трассу М5, Северный обход, в центр города.

Среди преимуществ проекта значатся:

  • индивидуальное отопление и горячая вода круглый год,
  • подземный и наземный паркинг,
  • современные детские площадки для разных возрастных групп,
  • высокоскоростные лифты,
  • современные коммуникации,
  • дизайнерские функциональные холлы,
  • система безопасности «Антитеррор» — сеть камер круглосуточного видеонаблюдения, пункт охраны, тревожные кнопки.