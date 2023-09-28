«Зеленый сад» представил суду проект рекультивации земли на месте бывшего шпалозавода

26 сентября Советский районный суд отказал в иске жителю, который требовал отменить постановление администрации о переводе под жилую среднеэтажную застройку территории бывшего шпалозавода.

Напомним, что в ноябре 2022 года застройщик представил проект преобразования заброшенной промышленной зоны, который поддержали жители Борок и поселка Шпалозавода.

В рамках проекта «Зеленый сад» предложил очистить территорию, вывезти загрязненный грунт, сделать новую дорожно-транспортную сеть, построить красивую протяженную набережную и создать совместно с учеными-орнитологами биосферный парк на основе успешной работы «Рязанского дома белого аиста», который занимается восстановлением популяции краснокнижных видов птиц.

Некоторые активисты высказались против проекта «Зеленого сада», предлагая оставить территорию в текущем запущенном состоянии. В компании уверены, что подобный подход только усугубит качество жизни людей, которые проживают поблизости, проблема очистки почвы не будет решена. Более того, во время половодья все опасные вещества каждый год с территории шпалозавода попадают в Оку, что отрицательно сказывается на здоровье всех рязанцев.

На судебном заседании «Зеленый сад» представил разработанную проектную документацию по рекультивации земли и экспертизы грунта. Застройщик вывезет и утилизирует более 70 тысяч кубометров почвы на специализированных полигонах.

Суд приобщил документы к материалам дела и вынес решение об отказе в удовлетворении иска об отмене постановления.

«Решение суда законно и справедливо. При разработке проекта мы строго следуем нормам и требованиям законодательства, поэтому открыты к любым судебным процессам и административным проверкам. Уверены, что наш проект комплексного развития территории поможет создать в Рязани новое красивое пространство — чистое, современное, ухоженное, где комфортно жить, отдыхать, работать на благо города», — отметил управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич.

Следующее заседание по аналогичному иску от другого жителя Рязани назначено на 17 октября.

Ранее сообщалось, что «Зеленый сад» вывезет и утилизирует более 70 тысяч кубометров почвы с территории бывшего шпалозавода в Борках.