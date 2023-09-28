WSJ: ВСУ изменили тактику ведения боев

Украинские военные изменили тактику ведения боев после того, как столкнулись со значительными потерями техники и вооружений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Журналисты сообщают, что в начале контрнаступления ВСУ потеряли много западной техники. Это привело к тому, что солдаты были вынуждены продвигаться вперед маленькими группами на бронетранспортерах.

Ранее в минобороны Украины заявили, что контрнаступление ВСУ проходит «пешком».