В Уфе мужчины пытались заживо сжечь охранника, не пустившего их в клуб

В Уфе мужчины пытались заживо сжечь охранника, не пустившего их в клуб. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, двое мужчин из Узбекистана, 28 и 30 лет, пытались пройти в клуб, но их не пустил охранник. Тогда они съездили на ближайшую заправку и закупились бензином.

После этого мужчины вернулись к клубу, облили бензином охранника и подожгли помещение.

После преступления они пытались сбежать, но их задержали в аэропорту.

Возбуждено уголовное дело.