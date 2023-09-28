В Уфе мужчины пытались заживо сжечь охранника, не пустившего их в клуб
В Уфе мужчины пытались заживо сжечь охранника, не пустившего их в клуб. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, двое мужчин из Узбекистана, 28 и 30 лет, пытались пройти в клуб, но их не пустил охранник. Тогда они съездили на ближайшую заправку и закупились бензином.
После этого мужчины вернулись к клубу, облили бензином охранника и подожгли помещение.
После преступления они пытались сбежать, но их задержали в аэропорту.
Возбуждено уголовное дело.