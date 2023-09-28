В Тюменской области депутат на тракторе насмерть переехал шестилетнего мальчика

В Тюменской области депутат на тракторе насмерть переехал шестилетнего мальчика. Об этом сообщается в telegram-канале «МРАК».

По одной версии, ребенок просил покататься, но его не заметили. По другой — за ним не усмотрела бабушка и слишком активный малыш попал под трактор.

Все произошло в селе Чечкино, за рулем был 48-летний Валерий Дементиев — депутат Думы Староалександровского поселения.

На него завели дело за причинение смерти по неосторожности.