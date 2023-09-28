В Торговом городке пройдет завершение фестивального лета

В Рязани 29 сентября в Торговом городке пройдет закрытие фестивального лета. Об этом сообщила корпорация развития Рязанской области.
На площадке развернется концертная программа, будет выставка-продажа локальных брендов и кафетерий с рязанскими гастрономическими проектами. Для юных посетителей городка организуют детскую анимацию, аквагрим и различные шоу-программы.
Программа фестиваля
Танцплощадка:
16:15-17:00 — выступление кавер-группы «BUBBLE GUM»;
17:25-18:00 — выступление певца Евгения Шитикова;
18:30-19:15 — выступление кавер-группы «TIMERS»;
19:25-20:25 — финал «Битвы диск-жокеев»;
20:40-21:25 — выступление кавер-группы «БЛЭКДЖЕК».
В перерывах между выступлениями гостей фестиваля ждут викторины с гарантированными подарками.
Лекторий:
16:00-20:00 — работа магазина локальных брендов.
Свою продукцию представят:
- «COSMOHOME» — ароматические свечи, диффузоры и косметическая продукция;
- «Sweetsweet hand made» — украшения ручной работы из бисера, натуральных камней;
- «Epoxy bar» — украшения ручной работы из эпоксидной смолы;
- «PALKIN woodshop» — детские игрушки, декор для дома из дерева;
- «Сила славянина» — Иван чай, свечи, декор для дома;
- «Булавка» — декор для дома;
- «Ma Lumiere» — мастерская ароматов;
- «Альтернативное ювелирное искусство» — украшения ручной работы из высококачественных металлов;
- «Второе августа» — бренд вязанной одежды и аксессуаров;
- «LuvMirrors» — молодой рязанский бренд одежды;
- «Ehoi» — украшения из перьев и натуральных камней;
- «arxiv.store» — винтажная одежда и другие.
Кафетерий:
16:00-21:00 — работа гастрономических проектов «The moments», «Пахнет хлебом. Музей рязанского хлеба» и «KRUпицца».
Детская анимация:
16:00-19:00 — игротека;
16:00-19:00 — аквагрим;
16:00-20:00 — работа аниматоров;
16:00-20:00 — фотосессия и игры с ростовой куклой «Чебурашка»;
16:00-20:00 — работа детской фотобудки.
Фото: Дмитрий Вороширин