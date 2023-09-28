В Торговом городке пройдет завершение фестивального лета

В Рязани 29 сентября в Торговом городке пройдет закрытие фестивального лета. Об этом сообщила корпорация развития Рязанской области.

На площадке развернется концертная программа, будет выставка-продажа локальных брендов и кафетерий с рязанскими гастрономическими проектами. Для юных посетителей городка организуют детскую анимацию, аквагрим и различные шоу-программы.

Программа фестиваля

Танцплощадка:

16:15-17:00 — выступление кавер-группы «BUBBLE GUM»;

17:25-18:00 — выступление певца Евгения Шитикова;

18:30-19:15 — выступление кавер-группы «TIMERS»;

19:25-20:25 — финал «Битвы диск-жокеев»;

20:40-21:25 — выступление кавер-группы «БЛЭКДЖЕК».

В перерывах между выступлениями гостей фестиваля ждут викторины с гарантированными подарками.

Лекторий:

16:00-20:00 — работа магазина локальных брендов.

Свою продукцию представят:

«COSMOHOME» — ароматические свечи, диффузоры и косметическая продукция;

«Sweetsweet hand made» — украшения ручной работы из бисера, натуральных камней;

«Epoxy bar» — украшения ручной работы из эпоксидной смолы;

«PALKIN woodshop» — детские игрушки, декор для дома из дерева;

«Сила славянина» — Иван чай, свечи, декор для дома;

«Булавка» — декор для дома;

«Ma Lumiere» — мастерская ароматов;

«Альтернативное ювелирное искусство» — украшения ручной работы из высококачественных металлов;

«Второе августа» — бренд вязанной одежды и аксессуаров;

«LuvMirrors» — молодой рязанский бренд одежды;

«Ehoi» — украшения из перьев и натуральных камней;

«arxiv.store» — винтажная одежда и другие.

Кафетерий:

16:00-21:00 — работа гастрономических проектов «The moments», «Пахнет хлебом. Музей рязанского хлеба» и «KRUпицца».

Детская анимация:

16:00-19:00 — игротека;

16:00-19:00 — аквагрим;

16:00-20:00 — работа аниматоров;

16:00-20:00 — фотосессия и игры с ростовой куклой «Чебурашка»;

16:00-20:00 — работа детской фотобудки.

Фото: Дмитрий Вороширин