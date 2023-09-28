В Севастополе вводят штрафы для учреждений при отказе укрыть жителей во время воздушной тревоги

Власти Севастополя будут штрафовать при отказе укрыть жителей во время воздушной тревоги. Об этом пишет telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на губернатора региона Михаила Развожаева.

По его словам, все коммерческие предприятия и государственные учреждение должны предоставлять безопасные места для укрытия во время опасности.

Глава региона напомнил, что после объявления воздушной тревоги у жителей есть от 30 до 50 минут, чтобы найти убежище.

Напомним, 27 сентября в Севастополе снова объявили воздушную тревогу.